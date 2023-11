Von der Leyen und Selenkskyj beraten in Kiew über EU-Beitritt

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist zu ihrem sechsten Besuch seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der ukrainischen Hauptstadt angekommen. In Kürze wird sie eine Rede vor dem Parlament in Kiew halten und eine Perspektive für den geplanten EU-Beitritt des Landes vorzeichnen. Auch bei ihrem Gespräch mit Präsident Selenskyj geht es um die Fortschritte, die die Ukraine auf dem Weg in die Europäische Union bereits gemacht hat und welche Prozesse für die Aufnahme in die EU noch nötig sind. In der kommenden Woche soll von der Leyen in Brüssel über den Stand der Reformen berichten. Auf dieser Grundlage wollen die Staats- und Regierungschefs der EU dann im Dezember entscheiden, ob Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 12:00 Uhr