Von der Leyen und Meloni reisen wegen Flüchtlingskrise nach Lampedusa

Lampedusa: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und die italienische Regierungschefin Meloni besuchen am Vormittag die italienische Mittelmeerinsel, um sich ein Bild von der Lage zu machen. In den vergangenen drei Tagen waren etwa 8.500 Flüchtlinge dort angekommen. Meloni hatte von der Leyen eingeladen und mehr Unterstützung von der EU gefordert. Sie sprach sich für eine europäische Marine-Mission aus, um die Migrantenboote auf dem Weg nach Europa zu stoppen. Die Lage auf Lampedusa gilt als angespannt: Das Erstaufnahmelager war in dieser Woche zeitweise maßlos überfüllt. Derzeit befinden sich mehr Migranten auf Lampedusa als Einwohner. Die Insel liegt 145 Kilometer von der nordafrikanischen Küste entfernt und ist ein wichtiges Ziel von Migranten auf dem Weg nach Europa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 06:00 Uhr