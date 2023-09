Von der Leyen und Meloni reisen nach Lampedusa

Rom: Auf der italienischen Insel Lampedusa sind in den vergangenen Tagen mehr als 8.000 Flüchtlinge neu angekommen. Nun will sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein Bild von der Lage vor Ort machen. Sie wird am Vormittag gemeinsam mit der italienischen Regierungschefin Meloni das Flüchtlingszentrum besuchen. Es ist eigentlich für weniger als 400 Menschen ausgelegt. Meloni hatte die EU aufgefordert, angesichts des Flüchtlingszuzugs rasch zu handeln. Sie bezeichnete die Lage als "unerträglich." Bundesinnenministerin Faeser versprach Italien die Solidarität Deutschlands. Ein Telefonat Faesers mit Amtskollegen aus Spanien, Italien und Frankreich sowie mit der EU-Innenkommissarin Johansson brachte jedoch offenbar kein konkretes Ergebnis. Das Gespräch werde am Montag fortgesetzt, hieß es aus dem Bundesinnenministerium.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 01:00 Uhr