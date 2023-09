Von der Leyen und Meloni besuchen Lampedusa

Lampedusa: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist zu Besuch auf der italienischen Insel. Sie hat sich in der dortigen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge informiert und mit einigen Migranten gesprochen. Begleitet wurde sie von Italiens Regierungschefin Meloni. Diese wünscht mehr Hilfe der EU beim Umgang mit Flüchtlingen. In der vergangenen Woche waren allein auf Lampedusa Tausende Migranten aus dem nahegelegenen Nordafrika eingetroffen. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist völlig überbelegt. Am Mittwoch hatte der Stadtrat der Insel den Notstand ausgerufen. Zeitweise waren mehr Migranten als Einwohner auf der Insel. In Kürze wollen sich von der Leyen und Meloni auf einer Pressekonferenz äußern.

