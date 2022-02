Von der Leyen: "Ukraine gehört zu uns"

Flüchtlinge sollen in Europa unbürokratisch Hilfe finden

Brüssel: Die EU will Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und ohne bürokratischen Aufwand aufnehmen. Nach den Plänen von Innenkommissarin Johansson solllen sie für bis zu drei Jahre Schutz erhalten und müssen dafür keinen Asylantrag stellen. Dazu will Brüssel eine bereits existierende Richtlinie zum Schutz von Vertriebenen in Kraft setzen. Eine Entscheidung soll beim Rat der Innenminister am Donnerstag fallen. Bundes-Innenministerin Faeser erklärte, alle EU-Staaten seien zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit und in allen Staaten solle dasselbe Verfahren gelten. Europa sei angesichts der Bedrohung durch Russland enger zusammengerückt. Bisher sind mehr als 300.000 Ukrainer in der EU angekommen, vor allem in Polen. Die meisten sind bei Verwandten und Freunden untergekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2022 06:00 Uhr