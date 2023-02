Kurzmeldung ein/ausklappen Von der Leyen trifft Sunak wegen Nordirland-Protokoll

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist morgen nach London, um mit dem britischen Premierminister Sunak Änderungen am so genannten Nordirland-Protokoll zu erörtern. Wie heute Abend in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt wurde, wollen die beiden bei einer persönlichen Begegnung weiter an praktischen Lösungen arbeiten. Laut britischen Medien ist ein Übereinkommen jedoch bereits in Reichweite. Das Nordirland-Protokoll sieht vor, dass die britische Provinz Teil des europäischen Binnenmarktes bleibt. Dadurch entsteht eine De-facto-Zollgrenze mit dem übrigen Großbritannien. Dies will die britische Regierung auf Dauer nicht akzeptieren und besteht seit fast zwei Jahren auf Nachverhandlungen. Die EU will zwar keine grundsätzliche Überarbeitung des Protokolls, hat aber praktische Vereinfachungen bei den Grenzkontollen zugestanden.

