Von der Leyen strebt zweite Amtszeit an

Berlin: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit an. Die 65-Jährige hat erklärt, mit ihrer Bewerbung habe sie eine "ganz bewusste und wohlüberlegte Entscheidung" getroffen. Der CDU-Vorstand hat sie heute einstimmig als Spitzenkandidatin für die Europawahl nominiert. Unterstützung kommt von der CSU. Parteichef Söder nannte Von der Leyen die "natürliche Spitzenkandidatin" der Union. Die FDP will sich nach den Worten ihrer Europaspitzenkandidatin Strack-Zimmermann nicht festlegen. Zum aktuellen Zeitpunkt sei es "völlig offen", ob die Bundesregierung als Ganzes die Wiederwahl unterstützen werde. Europaabgeordnete der Grünen üben scharfe Kritik daran, dass Von der Leyen zwar eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin will, aber nicht bei den Europawahlen antritt. Es irritiere, dass von der Leyen nirgends auf dem Wahlzettel zu finden sein werde, sagte Rasmus Andresen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 16:00 Uhr