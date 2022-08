Von der Leyen stellt Reform des Strommarktes in Aussicht

Das Wetter in Bayern: In der Nacht höchstens locker bewölkt, 14 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder locker bewölkt, zum Morgen hin örtlich Nebelfelder. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Am Tag mehr Sonne als Wolken und weitgehend trocken. 22 bis 28 Grad. Am Mittwoch teils freundlich, teils bewölkt und gebietsweise Regen. 18 bis 23 Grad. Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei ähnlichen Temperaturen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2022 19:45 Uhr