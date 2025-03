Von der Leyen stellt 100-Tage-Bilanz vor

Brüssel: Am Mittag stellt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine Bilanz der ersten 100 Tage ihrer zweiten Amtszeit vor. Hatte sie zum Amtsantritt vor fünf Jahren noch Impulse in puncto Soziales, Digitalisierung und Klimaneutralität als Schwerpunkte angekündigt, hat sich der Fokus aufgrund der weltpolitischen Lage inzwischen deutlich verschoben. Mit dem Aktionsprogramm "ReArm Europe" will von der Leyen nun Europas Verteidigungskraft stärken und die Ukraine im Krieg gegen Angreifer Russland mehr unterstützen. Insgesamt sind dafür in den nächsten vier Jahren Ausgaben von 800 Milliarden Euro vorgesehen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bereits auf deutlich gestiegene Verteidigungsausgaben verständigt. Finanzierungsfragen sind noch offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 06:00 Uhr