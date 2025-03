Von der Leyen schlägt Milliarden-Plan zur Wiederaufrüstung Europas vor

EU-Kommission will Verteidigungsausgaben massiv ankurbeln: Behördenchefin von der Leyen hat einen milliardenschweren Plan zur Wiederaufrüstung Europas vorgeschlagen. Er umfasst etwa einen Fonds in Höhe von 150 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen die Mitgliedstaaten bei Investitionen in die Verteidigung unterstützt werden. Außerdem sollen die Schuldenregeln gelockert werden. Insgesamt könne Europa durch die Maßnahmen nahezu 800 Milliarden Euro mobilisieren, sagte von der Leyen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.03.2025 10:45 Uhr