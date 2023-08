Von der Leyen sagt Slowenien 400 Millionen Euro EU-Hilfe zu

Ljubljana: Mit Blick auf die schweren Zerstörungen in Slowenien hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrem Besuch finanzielle Hilfe in Millionenhöhe angekündigt. Insgesamt werde man 400 Millionen Euro zur Verfügung stellen - 100 noch in diesem Jahr und weitere 300 im kommenden, sagte sie bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Golob. Zusätzlich könne das EU-Mitgliedsland mit 2,7 Milliarden Euro aus dem europäischen Wiederaufbaufonds rechnen. Von der Leyen zeigte sich sehr erschüttert über das Ausmaß der Zerstörung. Nach einer Begutachtung der Schäden im Norden des Landes betonte sie, es sei herzzerreißend, die Verwüstung zu sehen, die der Regen und die Überflutungen zusammen mit den Schlammlawinen verursacht hätten. Gleichzeitig lobte von der Leyen den Zusammenhalt in der slowenischen Gesellschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 22:00 Uhr