Von der Leyen sagt Geld aus Hilfsfonds für Slowenien zu

Ljubljana: Die EU will den Wiederaufbau in Slowenien nach den verheerenden Überschwemmungen mit 400 Millionen Euro unterstützen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich heute ein Bild von den Schäden gemacht. Per Hubschrauber flog sie über die am schlimmsten betroffenen Gebiete. Mindestens 10.000 Häuser sollen dort zerstört sein. Außerdem ist die Infrastruktur, also Straßen, Brücken und Stromnetz, massiv beschädigt. Wörtlich sagte von der Leyen, das slowenische Volk solle wissen, dass es nicht allein dasteht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 16:00 Uhr