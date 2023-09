Von der Leyen sagt auf Lampedusa Hilfe und EU-Solidarität zu

Lampedusa: Die EU will Italien beim Umgang mit eintreffenden Migranten unterstützen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte bei einem Besuch im überfüllten Aufnahmelager Lampedusa, das sei eine europäische Herausforderung. Sie forderte die anderen EU-Länder zur Solidarität mit Italien auf. Laut von der Leyen soll die EU-Außengrenze im Mittelmeer wieder verstärkt überwacht werden. Hierbei soll die Grenzschutz-Agentur Frontex mit Schiffen und Flugzeugen helfen. Zudem warb sie dafür, den Schleusern das Geschäft zu erschweren, indem man mehr legale Wege in die EU schafft. Weiterhin will die EU den nordafrikanischen Staaten Anreize liefern, damit sie stärker gegen Schlepper vorgehen. Italiens Regierungschefin Meloni dankte von der Leyen für den Besuch. Sie fordert, dass Migrantenboote schon frühzeitig vor der Küste Afrikas gestoppt werden und mahnte, auf Lampedusa gehe es um die Zukunft Europas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 15:00 Uhr