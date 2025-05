Von der Leyen ruft in Aachen zu unabhängigem Europa auf

Von der Leyen bekommt Internationalen Karlspreis: Bei ihrer Dankesrede in Aachen sprach sich die EU-Kommissionspräsidentin für ein unabhängiges Europa aus, das sich von Verteidigung bis Handel selbst behaupten kann. Europa müsse die neue internationale Ordnung selbst gestalten. In seiner Laudatio sagte Kanzler Merz, von der Leyen gebe Europa in der Welt wieder eine Stimme. Merz appellierte an die Europäer, in Sachen Verteidigung enger zusammenzuarbeiten. Der spanische König Felipe warnte vor nationalistischen Tendenzen in Europa. Dieses sei nur stark, wenn es zusammenstehe, so der Monarch.

