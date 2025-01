Von der Leyen ruft Europäer in Davos zu engerer Zusammenarbeit auf

Davos: EU-Kommissionschefin von der Leyen hat die Europäer zu einer engeren Zusammenarbeit aufgerufen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kündigte von der Leyen einen Fünf-Jahresplan an, der auch die Energiepolitik umfasst. Europa brauche günstige Energie, um international wettbewerbsfähig zu sein, so die Kommissionspräsidentin. Dafür sei es notwendig, die Systeme für saubere Energien besser zu vernetzen. Die EU müsse auch ihre Energie-Union vollenden, so von der Leyen. Davon würde alle Menschen in Europa in Form niedriger Energiepreise profitieren. Zur Zusammenarbeit mit dem neuen US-Präsidenten Trump sagte sie, oberste Priorität sei, gemeinsame Interessen zu erörtern und zu Verhandlungen bereit zu sein. Von der Leyen wörtlich: "Wir werden pragmatisch vorgehen, aber wir werden stets an unseren Grundsätzen festhalten."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 12:00 Uhr