Von der Leyen reist nach Lampedusa

Hanau: Nach der Ankunft Tausender Migranten auf der Mittelmeerinsel Lampedusa will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen noch heute nach Italien reisen. Am Rande einer Veranstaltung in Hanau sagte von der Leyen, dass sie zunächst in Rom Regierungschefin Meloni trifft. Anschließend wollen die beiden noch an diesem Wochenende Lampedusa besuchen. Die italienische Ministerpräsidentin hatte von der Leyen gestern eingeladen, damit diese sich vor Ort ein Bild vom Ernst der Lage machen könne. Seit Wochenbeginn haben mehrere tausend Migranten die kleine Insel zwischen Sizilien und Nordafrika erreicht. Das Erstaufnahmelager in Lampedusa ist maßlos überfüllt. Meloni kündigte bereits einen härteren Kurs an. Das italienische Kabinett soll demnach übermorgen beschließen, dass Migranten länger als bisher in Abschiebehaft genommen werden können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 11:45 Uhr