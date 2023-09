Von der Leyen reist nach Ankunft Tausender Migranten nach Lampedusa

Lampedusa: Nach der Ankunft tausender Migranten auf Lampedusa will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen am Vormittag die italienische Mittelmeerinsel besuchen. Begleitet wird sie von Regierungschefin Meloni. Diese hatte von der Leyen eingeladen, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen: Meloni hatte die aktuelle Situation als "unerträglich" bezeichnet und mehr Unterstützung von der EU gefordert. Italiens Regierungschefin will, dass die Migranten bereits an der Überquerung des Mittelmeers gehindert werden. Lampedusa gilt aufgrund seiner Nähe zu Nordafrika schon lange als Brennpunkt: In dieser Woche erreichten etwa 8.500 Flüchtlinge die Insel. Allein am Dienstag waren es mehr als 5.000 - so viele wie nie zuvor an einem Tag.

