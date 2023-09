Von der Leyen plant Ermittlungen wegen chinesischer Auto-Subventionen

Straßburg: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Ermittlungen wegen Marktverzerrungen durch chinesische Subventionen für Elektroautos angekündigt. In ihrer Rede zur Lage der Union sagte die Kommissionschefin, die Weltmärkte würden derzeit von billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt. Die Preise für diese Fahrzeuge würden durch Chinas staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Sie werde deshalb eine Antisubventionsuntersuchung einleiten. Zuvor verwies sie darauf, dass das EU-Parlament in weniger als 300 Tagen neu gewählt wird. Von der Leyen dankte dem Parlament für die Realisierung einer der "ehrgeizigsten Transformationen". Sie habe die Geburt einer geopolitischen Union erlebt, die unter anderem die Ukraine unterstütze, so von der Leyen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 11:15 Uhr