Von der Leyen nennt Bedingungen für gemeinsame Abschlusserklärung bei G20-Gipfel

Neu Delhi: In Indien beginnt heute der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Im Vorfeld gibt es allerdings Zweifel, ob eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kommt. Nach Angaben von Diplomaten blockieren China und Russland eine Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, dass für die Zustimmung der EU bestimmte Grundprinzipien in der Erklärung enthalten sein müssten. Dazu gehöre zum Beispiel, dass es in der Ukraine einen gerechten und dauerhaften Frieden geben müsse,die Unverletzlichkeit von Grenzen und dass annektierte Gebiete nicht international anerkannt würde, sagte sie in einem Interview von ARD und ZDF. Am Vorabend des Treffens kamen bereits US-Präsident Biden und Indiens Premier Modi zu einem bilateralen Treffen zusammen. Man wolle in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und Forschung enger zusammenarbeiten, hieß es nach dem Gespräch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 01:00 Uhr