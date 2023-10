Von der Leyen: Müssen Schleuser und Schlepper bekämpfen

Braunschweig: Im Umgang mit irregulärer Migration hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein schärferes Vorgehen gegen Schleuser gefordert. Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Braunschweig sagte die CDU-Politikerin wörtlich: "Wir in Europa müssen diejenigen sein, die entscheiden, wer zu uns in die Europäische Union kommt - und nicht die Schleuser und Schlepper." Von der Leyen forderte auch, Außengrenzen besser zu schützen und Geflüchtete in der EU gerechter zu verteilen. Im vergangenen Jahr seien 3,7 Millionen Menschen regulär nach Europa gekommen. Dies laufe völlig geräuschlos, so von der Leyen. Das sei die Migration, die man brauche. Daneben aber gebe es die organisierte Kriminalität von Schleusern und Schleppern, die ein Milliardengeschäft machten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 19:00 Uhr