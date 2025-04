Von der Leyen lobt US-"Zollpause"

EU begrüßt US-Zollpause: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von einem "wichtigen Schritt, um die Weltwirtschaft zu stabilisieren". Die Börsen hatten zuvor euphorisch auf Trumps Kurswechsel reagiert: Der DAX startete mit einem Plus von rund acht Prozent in den Handelstag. Auch der Nikkei-Index in Tokio zeigt sich gegenüber gestern mit gut acht Prozent im Plus. Die US-Börsenindizes Dow Jones und Nasdaq schlossen mit Zugewinnen von fast acht und gut zwölf Prozent. - US-Präsident Trump hatte gestern eine 90-tägige "Pause" im von ihm selbst ausgelösten weltweiten Handelsstreit angekündigt. Lediglich die Zölle auf Importe aus China wolle er noch weiter erhöhen - auf 125 Prozent.

