Von der Leyen lobt in Kiew ukrainische Reformen

Kiew: Die Ukraine erfüllt die Voraussetzungen für EU-Beitrittsverhandlungen laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fast vollständig. Bei ihrem Besuch in Kiew sagte sie vor dem Parlament, die Ukraine habe bereits deutlich über 90 Prozent des Wegs hinter sich. Die Fortschritte seien viel größer, als von einem Land im Krieg erwartet werden kann. Nach einem Treffen mit Präsident Selenskyj nannte von der Leyen etwa die Reform des Justizsystems und die Eindämmung des Einflusses der Oligarchen. Kommende Woche legt sie in Brüssel den Bericht zu den Reformfortschritten des Landes vor. Auf dieser Grundlage wollen dann im Dezember die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob Beitrittsverhandlungen mit Kiew gestartet werden. Präsident Selenskyj erklärte, diese Entscheidung werde nicht nur für die Ukraine, sondern auch für ganz Europa eine Schlüsselrolle in der Geschichte spielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 17:00 Uhr