Von der Leyen lobt in Kiew ukrainische Reformen

Kiew: Wenige Tage vor der Veröffentlichung eines EU-Berichts zur Ukraine hat Kommissionspräsidentin von der Leyen die Reformen des Landes gelobt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Selenskyj betonte sie, die Ukraine habe viele Etappenziele auf dem Weg zu dem von Kiew angestrebten Beitritt erreicht. Konkret nannte sie die Reform des Justizsystems, die Eindämmung des Einflusses der Oligarchen und die Bekämpfung der Geldwäsche. Von der Leyen war am Morgen zu ihrem sechsten Besuch in der Ukraine seit dem russischen Angriff eingetroffen. Am kommenden Mittwoch legt sie in Brüssel den Bericht zu den Reformfortschritten des Landes vor. Auf dieser Grundlage wollen dann im Dezember die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob Beitrittsverhandlungen mit Kiew gestartet werden. Präsident Selenskyj erklärte, diese Entscheidung werde nicht nur für die Ukraine, sondern auch für ganz Europa eine Schlüsselrolle in der Geschichte spielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 15:00 Uhr