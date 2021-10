Von der Leyen lehnt neue "Mauern" gegen Flüchtlinge im Osten ab

Nachrichtenarchiv - 22.10.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich zum Abschluss des Gipfels in Brüssel deutlich gegen neue Mauern für Flüchtlinge an der Ostgrenze der EU ausgesprochen. Es könne jetzt nicht darum gehen, so sagte sie weiter, wieder Stacheldrahtzäune zu errichten. Sie reagierte damit auf Forderungen von Polen, Litauen und Lettland nach finanzieller Hilfe, um ihre Grenzen stärker abzuschotten. Dabei geht es vor allem um Migranten, die derzeit vermehrt über die neue Belarus-Route in die EU kommen. Die Staats- und Regierungschefs zeigten sich auf ihrem Gipfel uneins über das weitere Vorgehen gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko. Als Vergeltung für Strafmaßnahmen Brüssels schleust Belarus Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika in die EU.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 20:00 Uhr