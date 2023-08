Von der Leyen kündigt Hilfe der EU für Slowenien an

Ljubljana: Nach den Überschwemmungen in Slowenien hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dem Land 400 Millionen Euro aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union zugesichert. 100 Millionen davon noch in diesem Jahr und 300 Millionen im kommenden Jahr. Das sagte von der Leyen nach ihrem Besuch in den betroffenen Gebieten bei einer Pressekonferenz mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Golob. Zusätzlich könne Slowenien 2,7 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds beantragen, so von der Leyen. Sie zeigte sich betroffen und sprach von herzzerreißenden Bildern der Verwüstung. In Slowenien und dem benachbarten Österreich hatten in den vergangenen Tagen heftige Regenfälle massive Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst und schwere Schäden verursacht. Sechs Menschen starben.

