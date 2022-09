Von der Leyen ist zu Gesprächen mit Selenskyj in Kiew

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: EU-Kommissionschefin von der Leyen ist zu politischen Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Dort will sie mit Präsident Selenskyj und Regierungschef Schmyhal darüber beraten, wie sich die Volkswirtschaften der EU und der Ukraine weiter annähern können, schrieb sie auf Twitter. Es ist bereits von der Leyens dritte Reise in die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion. In ihrer gestrigen Rede zur Lage der EU hatte sie gesagt, man müsse darauf hinarbeiten, dass die Ukraine einen Zugang zum europäischen Binnenmarkt habe und umgekehrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 11:00 Uhr