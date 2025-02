Von der Leyen ist zu Besuch in Kiew

Von der Leyen ist zu Besuch in Kiew: Aus Anlass des dritten Jahrestags des Kriegsbeginns ist die EU-Kommissionspräsidentin in die Ukraine gereist. Für kommenden Monat kündigte sie eine neue Hilfszahlung in Höhe von 3,5 Milliarden Euro an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 11:45 Uhr