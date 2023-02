Von der Leyen ist mit EU-Kommission zu Gesprächen in Kiew

Nachrichtenarchiv - 02.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist mit weiteren Kommissionsmitgliedern in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Auf Twitter schrieb sie wörtlich: "Wir sind zusammen hier, um zu zeigen, dass die EU so fest wie eh und je zur Ukraine steht". Bei den Gesprächen mit der ukrainischen Regierung soll es vor allem um weitere Unterstützungsmöglichkeiten und die EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine gehen. Morgen steht ein EU-Ukraine-Gipfel an, zu dem EU-Ratspräsident Michel erwartet wird. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte zuletzt in einer Videoansprache, er erwarte Entscheidungen der EU-Partner, die den offensichtlichen Reformfortschritten entsprächen. In Brüssel betonten Diplomaten hingegen, man habe eine Reformdynamik registriert, aber es gebe noch einiges zu tun.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2023 12:00 Uhr