Von der Leyen ist Gast bei Unionsklausur

Murnau: Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag setzt am Vormittag ihre Klausur in Oberbayern fort. Im Mittelpunkt der Beratungen in Murnau stehen die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für die Menschen in Deutschland. Dabei wird auch über weitere Entlastungen für die Bürger diskutiert. Zu Gast ist unter anderem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2022 05:00 Uhr