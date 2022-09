Von der Leyen ist für Panzerlieferungen an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert in der Debatte über militärische Unterstützung der Ukraine auch die Lieferung von Kampfpanzern. In einem Interview mit Bild sagte von der Leyen, sie sei dafür, dass die europäischen Staaten das lieferten, was die Ukraine tatsächlich brauche. Nach den Worten der EU-Kommissionspräsidentin verfügen Deutschland und Frankreich über solche Panzer. Gestern hatte Verteidigungsministerin Lambrecht angekündigt, dass das von Russland angegriffene Land zwei weitere Mehrfachraketenwerfer und erstmals auch gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo aus Deutschland erhält. Kampf- oder Schützenpanzer sind nicht dabei.

