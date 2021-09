Von der Leyen hält Rede zur Lage der EU

Nachrichtenarchiv - 15.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straßburg: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hält an diesem Vormittag ihre jährliche Rede zur Lage der Europäischen Union. Dabei präsentiert von der Leyen zum einen ihre wichtigsten Pläne für die kommenden Monate. Zum anderen wird sie Rechenschaft ablegen über die Arbeit der vergangenen Monate - dabei dürfte es vor allem um die Bewältigung der Corona-Krise gehen. Auch andere aktuelle Themen wie der Klimaschutz und die Situation in Afghanistan dürften eine Rolle spielen, ebenso die Demokratie in den Mitgliedsländern. Viele Staaten verlangen von der Kommission ein härteres Vorgehen gegen Polen und Ungarn. Nach ihrer Rede debattiert von der Leyen in Straßburg mit den Europaparlamentariern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.09.2021 04:00 Uhr