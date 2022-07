Von der Leyen hält Lieferstopp von russischem Gas für wahrscheinlich

Nachrichtenarchiv - 20.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hält es für wahrscheinlich, dass Russland seine Gaslieferungen an die Europäische Union komplett einstellt. Man habe schon in der Vergangenheit gesehen, dass Russland versuche, Druck auf die EU auszuüben, indem es die Gasversorgung reduziert, sagte von der Leyen in Brüssel. Ein kompletter Lieferstopp würde alle EU-Staaten schwer treffen. Die EU könne die Schwierigkeiten bewältigen, wenn sie geschlossen handele, so die Kommissionspräsidentin weiter. Sie stellte den europäischen Notfallplan für einen Gasnotstand vor. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass alle Mitgliedsländer weniger Gas verbrauchen sollen. Notfalls sollen die Staaten auch verpflichtet werden, Gas einzusparen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2022 14:00 Uhr