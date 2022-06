Von der Leyen fordert von Polen Umsetzung der Reformen

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Polen aufgefordert, die angekündigten Justiz-Reformen umzusetzen. Bei ihrem Besuch in Warschau sagte von der Leyen, das Ende des Weges sei noch nicht erreicht. Gestern hatte Brüssel milliardenschwere Fördergelder genehmigt, die an die Rechtsstaatlichkeit in Polen geknüpft sind. Von der Leyen machte nun klar, dass das Geld erst ausgezahlt wird, wenn die Reformen abgeschlossen sind. Bei den Hilfen geht es um mehr als 35 Milliarden Euro an zinsgünstigen Darlehen. Die EU-Kommission hatte die Gelder bislang blockiert, weil sie die Unabhängigkeit polnischer Richter in Gefahr sah.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2022 23:00 Uhr