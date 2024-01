Von der Leyen fordert in Davos weitere Unterstützung der Ukraine

Davos: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert mehr Tempo bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Europa müsse sich ins Zeug legen, sagte sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Mit den richtigen Investitionen könne die EU den Weg für eine verantwortungsvolle Nutzung der KI weisen. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg forderte von der Leyen, die Ukraine weiter mit kontinuierlichen Waffenliefererungen zu unterstützen. Die bisherigen Entwicklungen zeigten, dass die Ukraine in diesem Krieg bestehen könne, wenn sie in ihrem Widerstand weiter gestärkt werde. Erstmals nimmt der ukrainische Präsident Selensky persönlich an dem Treffen im schweizerischen Davos teil. Bis zum 19. Januar werden dort rund 2.800 Teilnehmer erwartet, so viele wie noch nie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 13:00 Uhr