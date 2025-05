Von der Leyen fordert in Aachen ein "unabhängiges Europa"

Von der Leyen will Europa unabhängig machen: Es sei an der Zeit, dass die EU ihr nächstes großes Projekt verwirkliche, sagte die EU-Kommissionschefin in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Internationalen Karlspreises in Aachen. Europa müsse sich bereit machen, eine neue internationale Ordnung selbst zu gestalten - statt sie einfach hinzunehmen. Der Karlspreis ist zum 75. Jubiläum erstmals mit einer Million Euro dotiert.

