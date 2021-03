Von der Leyen erwartet monatlich 100 Millionen Impfdosen

In Bayern sind Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft getreten

München: In Bayern sind um Mitternacht in vielen Landkreisen und Städten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft getreten - und zwar überall dort, wo der Inzidenzwert unter 100 liegt. Bei einer Zahl zwischen 50 und 100 können sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen; Einzelhändler, Museen und Zoos dürfen nach Voranmeldung Kunden empfangen. Wo der Inzidenzwert unter 50 liegt, dürfen Geschäfte, Bibliotheken, Museen und Zoos ohne Termine wieder öffnen. Bei einer Inzidenz unter 35 können zudem zehn Menschen aus drei Haushalten zusammenkommen. Was an Ihrem Wohnort gilt, könnten sie auf BR24.de nachlesen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.03.2021 01:00 Uhr