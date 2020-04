Von der Leyen droht Ungarn mit Vertragsverletzungsverfahren

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Ungarn angesichts der eingeführten Notstandgesetze mit einem Vertragsverletzungsverfahren gedroht. Man sei bereit zu handeln, wenn die Einschränkungen des Parlaments das erlaubte Maß übersteigen, sagte sie der "Bild am Sonntag". Grundsätzlich seien Notfallmaßnahmen in Ordnung, wenn sie verhältnismäßig, zeitlich begrenzt und demokratisch kontrolliert seien. Ungarns Ministerpräsident Orban hatte sich vom Parlament umfassende Vollmachten geben lassen. Er kann nun per Dekret regieren und den Notstand ohne Zustimmung des Parlamentes verlängern. Im Kampf gegen das Coronavirus hofft die Kommissionschefin auf einen Impfstoff gegen Ende des Jahres. Zwei der vielversprechendsten Unternehmen planten, schon bald mit klinischen Tests zu beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 09:00 Uhr