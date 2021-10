Von der Leyen droht Polen mit neuen Verfahren

Nachrichtenarchiv - 19.10.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straßburg: Im Streit zwischen der EU und Polen hat Kommissionspräsidentin von der Leyen eine harte Linie angekündigt. Man könne und werde nicht zulassen, dass die gemeinsamen Werte aufs Spiel gesetzt werden, sagte sie in einer Debatte mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki im Europaparlament. Die Kommission werde handeln, betonte von der Leyen und nannte als konkrete Optionen unter anderem ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren und die Kürzung von EU-Mitteln. Morawiecki hat anschließend vor den Abgeordneten die polnische Position verteidigt. So erläuterte er, dass Unionsrecht in den Bereichen vor nationalem Recht stehe, wo die EU zuständig sei. Das höchste Recht bleibe aber die nationale Verfassung; und wenn die EU ihre Kompetenzen überschreite, müssten die Staaten reagieren können.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.10.2021 14:15 Uhr