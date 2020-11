Von der Leyen bietet USA umfassenden Neustart der Beziehungen an

Nachrichtenarchiv - 10.11.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Kommissionschefin von der Leyen hat den USA unter einem künftigen Präsidenten Biden einen umfassenden Neustart der Beziehungen angeboten. In einer Rede vor EU-Botschaftern sagte sie, die Zusammenarbeit solle thematisch so viel wie möglich abdecken. Konkret nannte sie die Überwindung der Corona-Pandemie, den Klimaschutz sowie die Stärkung und Reform internationaler Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Welthandelsorganisation WTO. Die Kommissions-Präsidentin hatte Biden bereits am Samstag zu seiner Wahl gratuliert. EU-Ratschef Michel plant nach Angaben von Diplomaten eine Videokonferenz mit Biden und später dann auch ein Gipfeltreffen in Brüssel.

10.11.2020