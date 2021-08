Von der Leyen bestätigt Gespräche mit Taliban

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Gespräche mit den Taliban bestätigt. Beim Besuch eines zentralen Erstaufnahmelagers für afghanische EU-Mitarbeitende in Spanien sagte sie, es gehe darum, die Evakuierungen von Menschen zu erleichtern, die durch die Machtübernahme der Taliban in Gefahr geraten seien. Für sie brauche man legale und sichere Fluchtrouten. Die Verhandlungen mit den Taliban bedeuten nach den Worten von der Leyens aber keineswegs eine Anerkennung der neuen Regierung. - Die Lage am Flughafen in Kabul spitzt sich indes weiter zu. Tausende Menschen warten bei Temperaturen über 30 Grad auf einen Platz in einem Flugzeug. Die Bundeswehr bemüht sich, ihre Evakuierungsflüge über die Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent in Usbekistan fortzusetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2021 18:00 Uhr