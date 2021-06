Von Churchill gemaltes Gemälde für 1,5 Millionen Euro versteigert

Nachrichtenarchiv - 24.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Ein vom früheren britischen Premierminister Churchill gemaltes Landschaftsbild ist für umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro versteigert worden. Das hat das Auktionshaus Phillips in New York mitgeteilt. Churchill hatte das Bild 1921 gemalt. Jahrzehnte später schenkte er es dem griechischen Milliardär Onassis, der es auf seiner berühmten Yacht namens "Christina" aufhängte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 13:00 Uhr