Von Brunn soll SPD-Spitzenkandidat für bayerische Landtagswahl werden

München: Der Chef der bayerischen SPD, von Brunn, soll Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2023 werden. Der Landesvorstand habe ihn einstimmig nominiert, teilte seine Partei mit. Von Brunn bedankte sich für das "überwältigende Vertrauen" und sagte, er werde alles dafür geben, die SPD mit Kraft und Leidenschaft in die Wahl zu führen. Dabei wolle er sich für eine soziale Politik für die Menschen in Bayern einsetzen. Der Politiker ist sowohl Partei- als auch Fraktionschef der bayerischen Sozialdemokraten. Formal muss seine Nominierung noch von einem Parteitag abgesegnet werden, der im Oktober stattfinden soll. 2018 hatte die SPD in Bayern 9,7 Prozent der Stimmen geholt.

