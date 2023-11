Vollzeitbeschäftigte wollen laut Studie weniger arbeiten

Nürnberg: Viele Vollzeitbeschäftigte in Deutschland würden laut einer Studie beruflich gerne kürzertreten. In einer Umfrage des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gab knapp die Hälfte der vollbeschäftigten Frauen an, sie wollten sechs Stunden weniger pro Woche arbeiten. 58 Prozent der Männer würden ihre Arbeitszeit demnach gerne um fünfeinhalb Stunden reduzieren. Teilzeitbeschäftigte Frauen wollen dagegen mehr arbeiten. Die Studie sieht generell einen Trend hin zu mehr Gestaltungsspielraum bei der Arbeitszeit statt fester Modelle wie einer Vier-Tage-Woche. Eine Sonderrolle der angeblich arbeitsunwilligen Generation Z, der unter 30-Jährigen, sieht der Studienleiter nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 15:00 Uhr