Vollzeitbeschäftigte wollen laut Studie weniger arbeiten

Nürnberg: Vollzeitbeschäftigte in Deutschland wünschen sich laut einer Studie deutlich kürzere Arbeitszeiten. In einer Umfrage des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gab knapp die Hälfte der vollbeschäftigten Frauen an, sie wollten sechs Stunden weniger pro Woche arbeiten. 58 Prozent der Männer würden ihre Arbeitszeit demnach gerne um fünfeinhalb Stunden reduzieren. Teilzeitbeschäftigte Frauen wollen dagegen mehr arbeiten. Studienleiter Weber sagte, die Wünsche änderten sich mit jeder Lebensphase. Arbeitszeiten sollten deshalb individuell angepasst werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 13:00 Uhr