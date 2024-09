Vollautonomes "Wiesn Shuttle" fährt seit heute in München

München: Auf dem Oktoberfest gibt es seit heute eine Neuerung für die Besucher. Am Vormittag wurde das vollautonome "Wiesn Shuttle" vorgestellt. Das führerlose Fahrzeug pendelt zwischen Hauptbahnhof und Theresienwiese. Das Fahrzeug wurde an der TU München entwickelt und soll zeigen, dass sicheres autonomes Fahren bereits heute möglich ist. Es fährt auf Nebenstraßen 10 km/h und höchstens 30 km/h auf Hauptstraßen. Bisher können nur drei Passagiere mitfahren. Auch ein Fahrer ist zur Sicherheit an Bord.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 12:00 Uhr