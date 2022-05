Volkszählung Zensus beginnt heute in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: In ganz Deutschland startet heute wieder die Volkszählung. Für den Zensus 2022 will das Statistische Bundesamt herausfinden, wie viele Menschen aktuell in Deutschland leben, wie alt sie sind, wie sie wohnen und arbeiten, welchen Bildungsstand sie haben und welche Nationalität. Die Ergebnisse sind unter anderem Grundlage für die Entscheidung, wie viel Geld Städte und Gemeinden in Zukunft durch den kommunalen Finanzausgleich bekommen. Eigentlich war der Zensus für letztes Jahr geplant, wurde wegen Corona aber verschoben. Für die Volkszählung nutzen die Statistikämter die Einwohnermeldedaten; zusätzlich gibt es Befragungen an der Haustür und per Post bei ausgewählten Haushalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 12:00 Uhr