Volkswagen schließt Werks-Schließungen nicht mehr aus

Wolfsburg: Volkswagen verschärft seinen Sparkurs und schließt - erstmals - Werkschließungen in Deutschland nicht mehr aus. Außerdem will der Konzern die eigentlich bis 2029 geltende Beschäftigungssicherung, die vor 30 Jahren eingeführte "Jobgarantie", kündigen. Bereits ab dem nächsten Jahr könnten dadurch betriebsbedingte Kündigungen möglich werden. VW-Chef Blume sagte, die Autoindustrie befinde sich in einer sehr anspruchsvollen und ernsten Lage, in diesem Umfeld müsse VW jetzt "konsequent agieren". Der Betriebsrat kündigte sofort harten Widerstand gegen die Sparpläne an: "Mit uns wird es keine Standortschließungen geben", schrieb die Vorsitzende Cavallo in einer internen Mitteilung. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr ein Sparprogramm aufgelegt, das das Ergebnis bis 2026 um zehn Milliarden Euro verbessern soll. Die bisherigen Maßnahmen reichten aber nicht mehr aus, so der Vorstand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 16:00 Uhr