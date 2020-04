Volkswagen fährt Produktion wieder hoch

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zwickau: Bei VW läuft nach mehr als fünf Wochen Stillstand die Fahrzeugproduktion in Deutschland langsam wieder an. Den Anfang macht das Werk in Zwickau, außerdem soll das Motorenwerk Chemnitz schrittweise wieder hochgefahren werden. Um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, setzt VW unter anderem auf verschärfte Hygienestandards und kürzere Reinigungsintervalle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 04:00 Uhr