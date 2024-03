Volksfestsaison startet mit Frühlingsfesten in Würzburg und Augsburg

Würzburg: In Bayern hat die Volksfestsaison begonnen. Nachdem im Augsburger Stadtteil Göggingen bereits seit gestern die Bierzelte geöffnet sind, hat am frühen Nachmittag auch das Würzburger Frühjahrsvolksfest begonnen. Dort haben neben Klassikern wie Riesenrad, Autoscooter und Breakdance einige Fahrgeschäfte dieses Jahr Premiere - etwa ein Laufgeschäft mit dem Namen "die lustigste Baustelle der Welt". Insgesamt sind laut Stadt Würzburg in diesem Jahr wieder rund 50 Schausteller zu Gast auf dem Talavera-Festgelände. Die Maß Festbier kostet 12,90 Euro – das ist ein Euro mehr als vor einem Jahr. Würzburg gilt als wirtschaftlicher Gradmesser für das Schaustellergewerbe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 14:45 Uhr