Volksbegehren zur Landtagsauflösung ist klar gescheitert

Inflation steigt im Oktober auf 4,5 Prozent

Frankfurt am Main: Die Verbraucherpreise in Deutschland steigen weiter. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Oktober vorläufigen Daten zufolge um 4,5 Prozent. Im September lag die Teuerungsrate bei 4,1 Prozent und damit bereits so hoch, wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Besonders tief in die Tasche greifen müssen die die Menschen für Energie. - Trotz der hohen Inflation in ganz Europa ändert die Europäische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik vorerst nicht. Der Rat der EZB ließ in seiner heutigen Sitzung den zentralen Leitzins bei historisch niedrigen 0,0 Prozent. EZB-Chefin Lagarde erklärte, die Wirtschaft im Euroraum brauche weiterhin die Unterstützung der Geldpolitik. Den Anstieg der Inflation hält sie für ein vorübergehendes Problem.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.10.2021 14:45 Uhr